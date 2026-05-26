توريد 165 ألفا و900 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية

قال المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 165 ألف و900 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

توجيهات تموين الغربية

وأشار " العفيفى"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 20 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 188 ألف طن من محصول القمح.

توريد الاقماح بصوامع

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أوضح أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح للموسم الجديد بلغ نحو 137657 فدانًا، وبدء موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس وفق الضوابط المنظمة، وذلك داخل20 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تصل إلى 168440 طنًا، موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المراكز والمدن وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المواقع التخزينية، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ الحدودية للمحافظة لمنع خروج أية أقماح بدون تصاريح رسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الكميات المخالفة ووسائل النقل المستخدمة بالتعاون مع مباحث التموين.