حسن مصطفى: الأمور "مش صافية" بين لاعبي الأهلي في أوضة اللبس

قال حسن مصطفى نجم الأهلي السابق، إن رحيل عدد من العناصر المهمة، مثل رامي ربيعة، وأكرم توفيق، ومحمد عبد المنعم، كان له تأثير سلبي واضح على أداء الأهلي، خاصة في ظل غياب البدائل بنفس الجودة والخبرة.

وأكد حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام عبر قناة Modern MTI، أن هناك مؤشرات على عدم استقرار الأجواء داخل غرفة الملابس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الفريق داخل الملعب، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الأزمة سريعًا، وإعادة الانضباط والتركيز داخل الفريق.

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، يحتاج الأهلي إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية ولاعبين أصحاب خبرة، لتعويض الراحلين واستعادة التوازن والقوة داخل الفريق".