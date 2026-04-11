لاعب الزمالك السابق يحذر معتمد جمال: لسه معملناش حاجة

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، على فوز الفريق الأبيض على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية"

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:

"الحمد لله فوز مهم خارج الديار في الجزائر، الزمالك أسلوب حياتنا يوميًا. الحمد لله عدّت على خير، جهاز فني محترم ولاعيبة رجالة سالكين لبعض وشكرًا لجمهور الزمالك اللي سافر الجزائر.

وتابع" الشيخ معتمد مدير فني محترم بمعنى الكلمة. الناس بتفتكر النهائيات وإحنا لسه معملناش حاجة.. اعرف لاعيبتك وإحنا معاك وفي ضهرك"

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.