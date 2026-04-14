جامعة المنصورة الأهلية: تطوير شامل للتحول الرقمي وبرامج الدراسات العليا

عقد الدكتور محمد عبدالعظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا لمناقشة خطط التطوير المستقبلية للجامعة، في إطار تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملامح التطوير المستقبلية، حيث تم استعراض خطة تحديث الموقع الإلكتروني للجامعة بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب بشكل متكامل، مع تقديم خدمات رقمية تفاعلية تسهّل الوصول إلى المعلومات وتُحسّن تجربة المستخدم.

كما تم التأكيد على أن أعمال تطوير الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي سيتم اعتمادها وبدء تشغيلها مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة آليات تطوير منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة، لعرض الخدمات والفعاليات والأنشطة الطلابية بصورة حديثة وجذابة، بما يعزز من كفاءة التواصل مع الطلاب وأفراد المجتمع الجامعي.



كما تم بحث سبل إنشاء برامج للدراسات العليا، سواء برامج تقليدية أو مشتركة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، بما يدعم التوسع في تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات، والمشرف العام على التحول الرقمي، وأمين عام الجامعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، بما يحقق رؤية الجامعة في التطوير المستدام والتميز الأكاديمي.