بالشوم والمطواة.. إصابة شخصين في مشاجرة بإحدى قرى الدقهلية

أصيب اثنان بإصابات متفرقة إثر تعد من آخرين بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية ميت ابو خالد التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد

بنشوب مشاجرة بقرية ميت ابو خالد وإصابة شخصين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين تعرض شخصين إلى ضرب من آخرين بمطواة وشومة وخنجر وهما عصام ف. أ 47عاما، وأصيب بجروح قطعية بالرأس والوجه وسحجات باليد اليسرى والساعد الأيسر والساعدالايمن ونادر ع ف 22 عاما وأصيب بجروح قطعية بالرقبة وأعلى الظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر تلقي العلاج ؛,وتحرر محضر الواقعه واخطرت النيابه العامة.