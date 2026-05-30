تفاصيل وفاة جزار بسبب إصابته بطعنة نافذة بالخطأ أثناء قيامه بذبح أضحية عيد الأضحى

شهد مركز الصف بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث لقي جزار مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة بالخطأ أثناء قيامه بذبح أضحية عيد الأضحى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة أحد الجزارين أثناء مشاركته في أعمال الذبح خلال أيام العيد، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجزار أثناء قيامه بذبح الأضحية فقد توازنه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة من سكين الذبح كانت بحوزته عن طريق الخطأ، متسببًا في إصابته بجرح بالغ الخطورة.

وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته رغم محاولات الفريق الطبي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وبيان أسبابه.