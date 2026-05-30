أجواء احتفال رابع أيام عيد الأضحى بالحديقة الدولية

قالت مونيكا مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن الحديقة الدولية شهدت توافد أعداد كبيرة من الأسر المصرية، إلى جانب زوار من جنسيات مختلفة، للاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بالأجواء داخل الحديقة.

الأشجار والمناظر الطبيعية

وأوضحت أن الحديقة الدولية تقام على مساحة تبلغ نحو 55 فدانًا، ويشغل ثلثا هذه المساحة الأشجار والمناظر الطبيعية التي يقصدها الزوار للاستمتاع بالأجواء المفتوحة، مشيرة إلى أن الحديقة تفتح أبوابها في الساعة العاشرة صباحًا وتستمر في استقبال الزوار حتى الثانية عشرة مساءً.

وأشارت إلى أن الحديقة تضم عددًا من الأجنحة التي تعرض مجسمات لمعالم دول مختلفة، من بينها الجناح الأوروبي الذي يضم برج إيفل الفرنسي وتمثال الحرية الأمريكي وطواحين الهواء الهولندية.

المعالم الشهيرة لدول الكويت

وأضافت أن الجناح العربي يضم عددًا من المعالم الشهيرة لدول الكويت والإمارات والمغرب، فيما يضم الجناح المصري مجسمات لأهرامات الجيزة والقناطر الخيرية والسد العالي.

الألعاب والملاهي المخصصة للأطفال

ولفتت إلى أن الحديقة تضم منطقة «ماجيك بارك» التي تحتوي على العديد من الألعاب والملاهي المخصصة للأطفال، إلى جانب منطقة «كيدز إريا» التي تضم ألعابًا آمنة للأطفال في المراحل العمرية الصغيرة.

الأكشاك المخصصة للرسم

وأوضحت أن داخل الحديقة عددًا من الأكشاك المخصصة للرسم على وجوه الأطفال، فضلًا عن وجود مسرح يقدم برامج ترفيهية متنوعة على مدار اليوم، إلى جانب عروض الشخصيات الكرتونية والأراجوز.

الحيوانات والطيور النادرة

وأضافت أن الحديقة تضم متحفًا للحيوانات المحنطة، كما تحتوي على حديقة حيوان مصغرة تشمل عددًا من الحيوانات والطيور النادرة.

الأنشطة الترفيهية المختلفة

وأكدت على أن الأسر المصرية تواجدت منذ ساعات الصباح الأولى في المساحات الخضراء داخل الحديقة، حيث تناولت وجبات الإفطار ومارست الأنشطة الترفيهية المختلفة، بينما استمتع الأطفال باللعب بالكرة والألعاب المتنوعة.

الأجواء داخل الحديقة

وأشارت إلى أن الأجواء داخل الحديقة اتسمت بالبساطة والبهجة، حيث تجمعت الأسر تحت الأشجار في ظل طقس معتدل، وتبادل الزوار الأحاديث وقضوا أوقاتًا ترفيهية متنوعة.

معالم متنوعة وأنشطة

وأكدت أن الحديقة الدولية تمثل مقصدًا ثقافيًا وترفيهيًا وتعليميًا في الوقت نفسه، لما تضمه من معالم متنوعة وأنشطة ومرافق تخدم مختلف الفئات العمرية.

