إقبال كثيف على حديقة الميريلاند في مصر الجديدة خلال رابع أيام العيد

قالت أميرة قمر مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع قرب انتهاء إجازة العيد، حيث تمثل الحديقة وجهة مفضلة لتجمع العائلات المصرية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

توقعات بزيادة أعداد الزوار

وأوضحت أن الحديقة تفتح أبوابها أمام الزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى منتصف الليل، بينما تشهد الأعياد والمناسبات العامة إقبالًا استثنائيًا، مع توقعات بزيادة أعداد الزوار على مدار اليوم.

مسطحات خضراء ومسطحات مائية

وأشارت إلى أن حديقة الميريلاند تعد من أبرز الحدائق العامة بالقاهرة، إذ أُنشئت على مساحة تصل إلى 50 فدانًا، تضم مسطحات خضراء ومسطحات مائية وأماكن للاستراحة، إلى جانب البرجولات والمطاعم والكافيهات وحديقة الحيوان التي تمثل عنصر جذب للأطفال.

وأضافت أن الحديقة تحتوي على منطقة ملاهي صُممت وفق أنظمة حماية وأمان كبيرة، فضلًا عن تخصيص أماكن للفعاليات الفنية والترفيهية وغيرها من الأنشطة التي تستمر على مدار الأيام، وتحظى باهتمام أكبر خلال المناسبات العامة والأعياد وعطلات نهاية الأسبوع.

المواسم والأعياد وعطلات نهاية الأسبوع

ولفتت إلى أن الحديقة تقع بالقرب من محطات مترو الأهرام وهليوبوليس وهارون، ما يسهل الوصول إليها، مؤكدة أن سعر تذكرة الدخول تبلغ 30 جنيهًا في الأيام العادية، ويرتفع إلى 50 جنيهًا خلال المواسم والأعياد وعطلات نهاية الأسبوع، ويُستثنى الأطفال دون سن السادسة من رسوم الدخول، فيما يحصل الأطفال من سن السادسة حتى العاشرة على التذكرة بنصف السعر.

استقبال الزوار بكثافة

وأكدت على أن الحديقة بدأت في استقبال الزوار بكثافة منذ الدقائق الأولى لفتح أبوابها، وواصلت الأعداد ارتفاعها تدريجيًا ساعة بعد أخرى حتى بلغت ذروتها خلال الساعات الحالية، مع توقعات بزيادة الكثافة بعد غروب الشمس وحتى نهاية اليوم، في ظل استمرار احتفالات المصريين برابع أيام عيد الأضحى المبارك.

