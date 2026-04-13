إصابة 3 شباب في تصادم توك توك وملاكي بالدقهلية

اصيب ثلاثه شباب باصابات متفرقه اثر وقوع حادث تصادم توك توك وملاكي بشارع الجيش بمدينه المنصوره بمحافظه الدقهليه.

حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه حادث يفيدبوقوع حادث تصادم ملاكي وتوك توك بشارع الجيش مما ادى الى اصابه ثلاثه شباب انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين أصابة كلا من يوسف حسن ابراهيم مهدي 19 عاما مقيم نقيطه باشتباه كسر بالذراع الايمن

وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم؛ محمد وحيد محمد الغريب 18 عاما مقيم منية سندوب

كدمات و سحجات متفرقه بالجسم و يوسف العيسوى محمد حسن 19 عاما مقيم منية سندوب

بكدمات بالوجه والجسم

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصوره التخصصى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق