تصادم موتوسيكلين.. إصابة ثلاثة أشخاص في حادث طريق بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طربق بلقاس - الترزي بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم

موتوسكل مع اخر

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين أصابة كلا من

محمد ممدوح محمد محفوظ 15 عاما مقيم عزبة موسي شربين بجرح قطعي بالرأس 5 سم و كسر بالقدم اليمني

محمد أمين محمد محفوظ 15 عاما مقيم عزبة موسي شربين

بنزيف بالمخ و بما بعد الارتجاج و محمد رضا السيد ابو زيادة 16 عاما مقيم العيادية شربين

كسر مضاعف بالساق اليمنى وجرح بالراس

تم نقل المصابين إلى مستشفى شرببن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

