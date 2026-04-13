سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

أصيب طفل بإصابات متفرقة وذلك إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط طفل من علو بمنزله بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، و تبين إصابة طفل يدعى أحمد محمد أحمد، ويبلغ من العمر 7 أعوام ، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ، وذلك جراء سقوطه من الطابق الثالث.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المطرية لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق