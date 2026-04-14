القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بعصا خشبية في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخران لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" بالدقهلية.

وبالفحص تبين أن مركز شرطة طلخا بالدقهلية تبلغ من الشاكى ، ووالد زوجته “مقيمان بدائرة المركز” بتضررهما من شقيق الأول ، ومزارع "لهما معلومات جنائية" مقيمان بذات الدائرة، لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب وتهديدهما بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية كانت بحوزتهما لخلافات بينهم حول الميراث.

وتم ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وأضافا بتخلصهما من الأداتان المستخدمتان فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.