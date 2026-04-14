زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 تستقر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد أن أعلنت وزارة البترول زيادة الأسعار في مارس الماضي واستمرار العمل بالتسعيرة الرسمية داخل جميع محطات وقود السيارات.

وتتابع وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق، لضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق لحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.

هبوط سعر النفط

هبط سعر النفط عالميا ، إلى نحو 96 دولارا بعد أن كان سعر برميل برنت نحو 120 دولارا قبل الإعلان عن الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ويتابع المواطنون أسعار البنزين والسولار لأنها من أهم العوامل المؤثرة على الحياة اليومية وميزانية الأسرة حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواصلات وتكلفة السلع الغذائية والخدمات.

سعر النفط عالميا

وقد أعلنت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في شهر مارس الماضي بعد الأزمة التي حدثت بسبب الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية .

أسعار البنزين والسولار اليوم

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

يتابع المواطنون أيضًا عن أسعار اسطوانة البوتاجاز والتي جاءت على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب

نفت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين والسولار بعد أن انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة .

وأكدت الوزارة في بيان لها أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.