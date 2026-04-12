أسعار البنزين والسولار اليوم 12 أبريل 2026 في مصر .. تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم الأحد 12 أبريل 2026، وسط استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة داخل جميع محطات تموين السيارات، وهو ما ينعكس على استقرار حركة السوق المحلية وعدم حدوث تغييرات مفاجئة في تكلفة الوقود خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضبط الأسواق، وضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.

أسعار البنزين اليوم في مصر

سجلت أسعار البنزين اليوم الأحد 12 أبريل 2026 مستويات مستقرة دون أي تغيير مقارنة بالفترة الماضية، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيها لكل لتر، وهو النوع الأعلى من حيث الجودة والأداء ويستخدم في السيارات الحديثة.

وسجل سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه لكل لتر، ويعد من أكثر أنواع الوقود استخداما بين المواطنين نظرا لتوازنه بين السعر والكفاءة، بينما بلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه لكل لتر، وهو الخيار الاقتصادي الذي يلجأ إليه عدد كبير من أصحاب السيارات.

سعر السولار اليوم الأحد 12 أبريل 2026

حافظ سعر السولار على استقراره أيضا، حيث سجل نحو 20.5 جنيه لكل لتر، ويعد السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل والمواصلات، وكذلك في العديد من الأنشطة الصناعية، وهو ما يجعل استقراره عاملا مهما في الحفاظ على مستويات الأسعار العامة في السوق.

أسعار أسطوانات الغاز وغاز السيارات

فيما يتعلق بأسعار أسطوانات الغاز، سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم نحو 275 جنيها، بينما بلغ سعر الأسطوانة سعة 25 كجم نحو 550 جنيها، وهي الأسعار المعمول بها حاليا في الأسواق المحلية.

وسجل سعر غاز تموين السيارات نحو 13 جنيها للمتر، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي للوقود التقليدي لدى شريحة من المواطنين.

استقرار أسعار الوقود في مصر

يعكس استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم حالة من التوازن في سوق الطاقة المحلي، حيث تسعى الجهات المختصة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة الأعباء التي قد يتحملها المواطنون نتيجة أي زيادات محتملة.

ويعد هذا الاستقرار مؤشرا إيجابيا للعديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة النقل والخدمات، حيث يساهم في الحد من ارتفاع تكاليف التشغيل، وبالتالي تقليل الضغوط على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.

نصائح مهمة لترشيد استهلاك الوقود

ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإرشادات التي تساعد في تقليل استهلاك الوقود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل لتر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل النفقات الشهرية للمواطنين.

وتشمل هذه النصائح إطفاء محرك السيارة أثناء فترات التوقف الطويل لتقليل الهدر، بالإضافة إلى مراقبة ضغط الإطارات بشكل منتظم، حيث إن انخفاض الضغط يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.

ويفضل تجنب الأحمال الزائدة داخل السيارة، حيث إن كل 100 كجم إضافي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك بنحو 0.3 لتر لكل 100 كم، وهو ما يوضح أهمية الالتزام بالحمولة المناسبة.

وينصح بالقيادة الهادئة وتجنب التسارع أو التوقف المفاجئ، لما لذلك من تأثير مباشر على استهلاك الوقود، إلى جانب الحد من الاستخدام المفرط للأجهزة الكهربائية داخل السيارة مثل المكيف والسخان والزجاج الكهربائي، والتي قد ترفع من معدل استهلاك الطاقة.