محمد مجاهد: تشريعات جديدة لتطوير الرياضة والاستثمار.. والأندية الجماهيرية أساس قوة الدوري

أكد محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد مجموعة من التعديلات والتشريعات الجديدة التي تستهدف تطوير المنظومة الرياضية في مصر، وحل العديد من التحديات القائمة.

وقال مجاهد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "نعمل داخل اللجنة على إعداد تشريعات جديدة ستكون مشرفة لمصر، وستسهم في حل عدد من الأزمات، خاصة في ملفات الاستثمار الرياضي، والأكاديميات، والرياضة المدرسية، مع إدخال محاور حديثة ضمن القانون".

وأضاف: "الأندية الجماهيرية تمثل هوية وقيمة الدوري المصري، وإذا لم يتم دعمها والحفاظ عليها، فلن يكون هناك دوري قوي".

وتابع: "ملف دمج الأندية الشعبية يحتاج إلى تشريع جديد ينظمه بشكل واضح، خاصة أن طبيعة هذه الأندية لا تسمح بنماذج الشراكة التقليدية".

وأوضح: "المنظومة الحالية للدوري المصري تضم ثلاث فئات من الأندية، تشمل أندية لها جمعيات عمومية، وأندية شركات، وأندية قطاع خاص، ولكل فئة آليات إدارة وتشغيل مختلفة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ملف الأندية الجماهيرية والاستثمار لا يزال قيد الدراسة، ويحتاج إلى وقت قبل خروجه إلى النور بشكل متكامل ومدروس".