الشباب والرياضة تطلق برنامج "القيادة من أجل التأثير" لتدريب طلاب الجامعات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برنامج "القيادة من أجل التأثير"، بمركز الإبتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، والذي يستهدف تدريب طلاب الجامعات على مهارات القيادة الحديثة، وتنمية القدرات الشخصية والمهنية في إطار الإهتمام بالإستثمار في العنصر البشري وبناء قدرات الشباب.

وتهدف المبادرة إلى إكساب المشاركين مجموعة من المهارات الأساسية، من بينها مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي والتفكير النقدي، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب لمدة ثلاثة أيام، يحصل خلالها المتدربون على شهادة حضور معتمدة، وتضمنت فعاليات اليوم الأول، جلسة رئيسية بعنوان "تأهيل القيادات الشابة"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين،

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين الشباب علميًا ومهنيًا، وتعزيز قدراتهم التنافسية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء جيل مؤهل قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.