اللعبة 5 الحلقة 2.. شرط مي كساب للمشاركة في فريق هشام ماجد

طرحت منصة شاهد vip، الحلقة الثانية من الموسم الخامس من مسلسل اللعبة، والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو.

وحملت الحلقة الثانية عددا من الأحداث، ومنها، موافقة شيماء علي اللعب ضمن فريق زوجها مظهر، ولكنها اشترطت ان يقوم بسحب كل الأموال التي يدخرها في البنك، ويعمل معها، وهو ما تحقق، حيث تم تكليف الفريقين باولي المهام.

العمل من المقرر أن يظهر ضمن أحداثه هذا الموسم عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، فيما سيكون المطرب محمد محي، ضيف شرف أيضًا، سيظهر بشخصيته الحقيقة، لأول مرة في الدراما التلفزيونية.

جدير بالذكر أن الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فى العمل كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل من المقر أن تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة مع مظهر.

مسلسل اللعبة من المقرر أن يتم طرحه حلقاته والتي يبلغ عددها 30 حلقة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.