مي كساب تحتفل بعيد ميلاد أوكا الـ35 وسط الأهل والأصدقاء

احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلاد زوجها مطرب المهرجانات أوكا، والذي أتم عامه الـ35، في أجواء عائلية دافئة جمعت الأهل والأصدقاء.

وشارك اوكا متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لقطات من أجواء الاحتفال، التي اتسمت بالبهجة والبساطة، حيث ظهر الثنائي برفقة عدد من المقربين وهم يحتفلون بهذه المناسبة السعيد، وعلق على الفيديو قائلاً: “احلى عيد ميلاد من حبيبتي”.





مي كساب بطلة مسلسل نون النسوة

يذكر ان قامت الفنانة مي كساب ببطولة مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة: مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.