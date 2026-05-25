تضامن الإسماعيلية يكثف استعداداته لاستقبال عيد الأضحى

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالمرور على دور رعاية كبار السن والأطفال، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر السلع الغذائية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، تنفيذًا لخطة المتابعة والرعاية خلال فترة العيد، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار المتابعة اليومية لجميع دور الرعاية خلال أيام عيد الأضحى، من خلال مسؤولي المديرية، لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية للنزلاء وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، انطلقت قوافل الخير لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم تسليم كميات من اللحوم لمديري الإدارات الاجتماعية تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المستحقة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية.

كما تستعد عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية للقيام بأعمال الذبح، تمهيدًا لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المسجلة لديها، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوزيع لحوم الأضاحي خلال أيام العيد، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا.