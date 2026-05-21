جون إدوارد: الدوري في أمان

احتفل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري

ونشر جون إدوارد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الدوري في أمان

وتوّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة

وجاء النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 53 نقطة ويشارك في الكونفدرالية الموسم المقبل.