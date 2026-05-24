جامعة المنيا: افتتاح 8 مشروعات بقطاعي التعليم والمستشفيات خلال الفترة المقبلة

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية وإعلان عدداً من القرارات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة، التي تعكس مساعي الجامعة نحو تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم العملية التعليمية والارتقاء بالبيئة الجامعية، بحضور نواب رئيس الجامعة: الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وهنأ رئيس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، معرباً عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لفخامته، وداعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، كما تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى الشعب المصري، وأسرة جامعة المنيا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلا بهذه المناسبة الدينية العطرة التي تُجسد قيم التضحية والتراحم والتكاتف.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن الأشهر المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في حجم المشروعات والافتتاحات الجديدة داخل جامعة المنيا، من خلال افتتاح 8 مشروعات جامعية كبرى بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، في إطار خطة الجامعة الشاملة للتطوير والتحديث، ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية والطبية والخدمية، بما يعزز من قدرة الجامعة على تقديم خدمات أكاديمية وصحية متطورة وفق أحدث المعايير.

وأوضح رئيس الجامعة أنه على مستوى المستشفيات الجامعية، تستعد الجامعة لافتتاح المستشفى الثلاثي بعد الانتهاء الكامل من أعمال التجهيزات الطبية والفنية، إلى جانب افتتاح مستشفى المخ والأعصاب والأمراض النفسية، والمزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، خاصة وحدات القسطرة المخية لعلاج الجلطات الدماغية والتدخلات الدقيقة، بما يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء الصعيد، مشيراً إلى قرب دخول مستشفى الأورام الخدمة بكامل طاقتها التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الخدمات العلاجية المتخصصة لمرضى الأورام، إلى جانب أعمال التوسعة الجارية بمستشفى طب وجراحة العيون، لرفع طاقتها الاستيعابية إلى أربعة أدوار، دعمًا للخدمات الطبية والتدريبية والبحثية التي تقدمها المستشفى.


وأعلن رئيس الجامعة قرب افتتاح فندق الجامعة، والمدينة الرياضية الجديدة، التي تضم ملعبًا قانونيًا ومجموعة متنوعة من الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى تراك ترتان، تم تخصيصه لخدمة جميع منتسبي الجامعة، مع استكمال المبنى الملحق به الذي يضم صالات لتغيير الملابس والتأهيل البدني، بما يواكب توجه الجامعة نحو دعم الأنشطة الرياضية وتحسين جودة الحياة الجامعية، مضيفاً أن الجامعة تستعد كذلك لافتتاح المبنى الجديد لكلية العلوم، إلى جانب افتتاح مركز ذوي الإعاقة، الذي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الداعمة والدامجة للطلاب ذوي الإعاقة، وفق أحدث المعايير الفنية والتجهيزية، كما أوشكت الجامعة أيضًا على الانتهاء من أعمال تطوير الموقع العام، وتطبيق منظومة الهوية البصرية الموحدة على مختلف كليات الجامعة والمنشآت والمناطق المفتوحة والكافيتريات الجامعية، بما يعكس الهوية المؤسسية الحديثة للجامعة ويُسهم في تحسين المظهر الحضاري والحرم الجامعي بصورة متكاملة.
 

