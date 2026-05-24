جلس أعلى سقف السيارة أثناء سيرها.. القبض على سائق ميكروباص وخاله في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن جلوس أحد الأشخاص أعلى سقف سيارة ميكروباص أثناء سيرها مما يعرض حياته والمواطنين للخطر بالمنيا.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص"لا يحمل رخصة قيادة").. وبمواجهته قرر أنه أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة المركز وعقب اكتمال عدد ركاب السيارة تقابل مع (زوج خالته، مقيم بذات الدائرة) فعرض عليه قيادة السيارة بدلاً منه، وقام باعتلاء سطحها حتى الوصول لمحل إقامته، وأمكن ضبط الأخير (له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.