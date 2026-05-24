مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء في أبو قرقاص بالمنيا

لقت سيدة مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي خلال أعمال الغسيل داخل منزلها بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول سيدة جثة هامدة إلى المستشفى، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بدائرة مركز أبوقرقاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين وفاة أ. أ 30 عامًا نتيجة صعق كهربائي خلال استخدام إحدى الأدوات الكهربائية خلال الغسيل، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية

