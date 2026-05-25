بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميني باص بالمنيا الجديدة

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميني باص داخل الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة المعنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة انقلاب السيارة بالطريق وهم يوسف. ر. م 23 سنة، وحسام. ض. ك 28 سنة، وخليفة. ف. م 26 سنة، احمد. م. ا 22 سنة، خالد. م. ع 16 سنة، محمود. ع. ع 21 سنة، اسلام. ع. زف 21 سنة، كريم. ن. ا 20 سنة،. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، فيما خضع عدد منهم للملاحظة الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية واستقرارها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.