نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال رصف طريق 21 ويتفقد السوق الحضاري بالصف

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن أعمال الرصف بطريق 21 بنطاق مدينة الصف، ومشروع السوق الحضاري بمدينة الصف ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز الصف تمهيدا لتسكين السوق وتشغيله خلال الفترة القادمة.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركزي الصف وأطفيح وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ وتسليم مشروعات المبادرة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته والميدانية بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف وتركيب بلاط الانترلوك بمدينة الصف، حيث تفقد نائب المحافظ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة السعدني ونادي المعلمين بمدينة الصف مشددا بالالتزام بأعلي معايير الجودة في التنفيذ .

رافق نائب المحافظ خلال جولته، فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.