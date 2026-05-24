الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الجيزة تزيل 43 حالة تعدى ومخالفات بناء جديدة ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة حرص المحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة لسرعة البت بطلبات التقنين الخاصة بحالات المخالفات والتعدى للمستجيبين لحملات طرق الأبواب والتى يجرى تنفيذها لحث المواطنين على سرعة إستيفاء إشتراطات التصالح والتقنين، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن.

وخلال إستعراضه لبيان حول نتائج الموجة ال ٢٩ لإزالة التعديات بنطاق المحافظة، أشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات نجحت فى إزالة ٤٣ حالة جديدة بأحياء ومراكز ومدن؛  الوراق والهرم والعجوزة و العياط وأبوالنمرس و البدرشين ومنشأة القناطر والواحات البحرية، مؤكداً عزم المحافظة على إستعادة كل شبر من الأراضى المتعدى عليها وإزالة مخالفات البناء حال ثبوت عدم جدية أصحابها فى إنهاء الإجراءات.

شملت الإزالات تنفيذ ١٤ حالة مخالفة وتعدى بالواحات البحرية عبارة عن أبنية غير مأهولة وغرف وأسوار بالطوب الأبيض، وبنطاق العياط تم رصد ٥ حالات بناء مخالف عبارة عن مبنى ٧٠٠م٢ وجمالون بطهما وبناء بالطوب الأحمر والأعمدة بقرية الدناوية ببرنشت وفك شدة خشبية بقرية البرنسة التابعة للوحدة المحلية لقرية اللشت. كما تم تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف بكفر الحما بالوراق.

وتمكنت الحملات من إيقاف وإزالة ٦ حالات بمركز ومدينة أبوالنمرس، شملت؛ أعمدة مقامة على قطعة أرض ناحية ترسا و فك عدد ٢ شدة خشبية بنزلة الأشطر و٢ سور لعمل جمالون بشبرامنت و شدة خشبية بعرب سراب. وإيقاف حالاتى مخالفة بحى الهرم الأول لأدوار مخالفة ( السادس والسابع ) بأحد العقارات وفض محاولة لترميم قاعدة تنده أعلى أسطح أحد الفنادق. وكذا إزالة سقف وحوائط بأحد العقارات بحى العجوزة.

ورصدت حملات المتابعة بمركز ومدينة البدرشين ٩ حالات مخالفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتى شملت؛ إزالة حالتين لسملات خرسانية على إجمالى مساحة ٥٢٠ م٢ بأبوصير و إزالة بلوك بالطوب الأبيض بالعزيزية وسملات خرسانية و إيقاف أعمال حفر أساسات وسملات دور أرضى و ٢ سور بلوك أبيض و جمالون بلوك وصاج بميت رهينة.

وأخيراً، نجحت الحملات فى إزالة ٥ حالات مخالفة بمنشأة القناطر تضمنت حالاتى مخالفة بناء أسمنت وصاج بالمنصورية و فك شدات خشبية بأبوغالب وبرقاش وبهرمس.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لرصد أية مخالفات وإزالتها فى المهد، ودعم المراكز التكنولوجيا بالعدد الكافى من العاملين المدربين لسرعة إنهاء الملفات المقدمة والتواصل مع الغير مستوفين للإشتراطات لتشجيعهم على توفير المستندات المتبقية لإستكمال طلبات التصالح والتقنين الخاصة بهم.

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
