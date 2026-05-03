التشكيل الرسمي لمباراة زد والجونة في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي زد تحت قيادة محمد شوقي المدير الفني ،عن تشكيله فريقه لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية بـ«مجموعة الهبوط»، في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: عبدالله بكري، أحمد طارق، محمد ربيعة، طارق علاء

الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد كباكا، محمود صابر، عبدالرحمن البانوبي

الهجوم: مصطفى سعد ميسي، شادي حسين

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: خالد صديق، أحمد عبدالرسول، صابر الشيمي، عبدالجواد تعلب

الوسط: محمد محمود، نور السيد، عمر الجزار

الهجوم: أحمد جمال، مروان محسن، محمد عماد