الزمالك ينعى والد محمد شحاتة

نعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، والد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والذي توفي اليوم الخميس.

وتقدم مجلس إدارة النادي وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الزمالك في الجزائر

وصلتأمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية الجزائر، في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات، استعدادًا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو 1962 في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد وفد من السفارة برئاسة السفير عبد اللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر في المطار لاستقبال بعثة الزمالك فور وصولها لتسهيل إجراءات دخول الفريق.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.