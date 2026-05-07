رياضة

ليلة أوروبية استثنائية.. هاري كين يعادل أرقام الأساطير رغم خروج بايرن

منتصر الرفاعي

نجح النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ في كتابة فصل جديد من التألق الفردي بعدما سجل هدف التعادل أمام باريس سان جيرمان في مواجهة انتهت بنتيجة 1-1 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليودع الفريق البافاري البطولة رغم الأداء القوي.

معادلة رقم ليفاندوفسكي التاريخي

بهدفه في شباك باريس، رفع كين رصيده إلى 55 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم معادلا الرقم القياسي الذي حققه روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ خلال موسم 2019/2020 والذي شهد تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية.

إنجاز أوروبي يعادل رونالدو

ولم يتوقف تألق كين عند هذا الحد بل دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما سجل في ست مباريات إقصائية متتالية بدوري الأبطال معادلا الرقم القياسي الذي حققه كريستيانو رونالدو في موسم 2012-2013 في إنجاز يعكس استمراريته التهديفية في أصعب المواجهات.

أرقام فردية رغم الخروج الأوروبي

ورغم وداع بايرن ميونخ للمسابقة فإن كين قدم موسما استثنائيا على الصعيد الفردي حيث حافظ على معدل تهديفي مرتفع وكان عنصرا حاسما في مشوار الفريق بمختلف البطولات مؤكدا قيمته كأحد أبرز المهاجمين في العالم.

فرصة لكسر الرقم القياسي

ولا تزال الفرصة متاحة أمام كين لتخطي رقم ليفاندوفسكي والانفراد بالرقم القياسي في ظل تبقي عدد من المباريات المحلية أبرزها نهائي كأس ألمانيا المرتقب ما يمنحه حافزا إضافيا لمواصلة كتابة التاريخ بقميص العملاق البافاري.

دوري أبطال أوروبا هاري كين بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان كرستيانو رونالدو ليفاندوفسكي

