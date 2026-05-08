إعارة .. مفاجأة بشأن عودة محمد عبد المنعم للأهلي

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق مفاجأة بشأن اللاعب محمد عبد المنعم مدافع المنتخب القومي ونجم نيس بشأن عودة للأهلي معار مرة أخرى.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد عبد المنعم مدافع المنتخب القومي ولاعب نيس في احتمال كبير انة يرحع الاهلي اعارة سنة بعد كاس العالم القادمة ، الكلام دة نشرتة الصحافة الرياضية الفرنسية".

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطورات جديدة في مستقبل محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على فيسبوك، نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب: “محمد عبدالمنعم يبحث عن عرض أوروبي للرحيل عن نيس الفرنسي.. ولو لم يتلقى عرض مناسب سيقرر العودة للأهلي”