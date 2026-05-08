فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن اللاعب حامد عبد الله.. تفاصيل

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، مفاجأة بشأن اللاعب حامد عبد الله لاعب إنبي.

اللاعب حامد عبدالله

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنبي فتح المزاد على اللاعب حامد عبد الله، وطالب 70 مليون، كل دة علشان في أزمة ناشئين في مصر، مفيش نادي كبير (أهلي أو زمالك) أو أي نادي في مصر عنده ناشئين، الكرة المصرية بتدهور، متوسط عمر اللاعبين في أي نادي بيزيد ويرتفع، فين مسابقات الناشئين؟، أتمنى نجاح كابيتانو مصر والاهتمام به أكثر من ذلك".

وفي سياق متصل، كشف حامد عبد الله، لاعب فريق إنبي، حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود مفاوضات من جانب أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن.

وأوضح اللاعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، أن إدارة نادي إنبي تدعم لاعبي الفريق بشكل كبير، مشيرًا إلى أن أيمن الشريعي رئيس النادي عقد جلسة معه ومع زميله علي محمود خلال الفترة الماضية، وطالبهما بالتركيز والاجتهاد مع الفريق، مع التأكيد على عدم الوقوف أمام أي عرض مناسب يصل إليهما مستقبلًا.

وأكد حامد عبد الله أنه لم يدخل في أي مفاوضات مباشرة مع أي نادٍ، سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، مشددًا على أن كل ما يتردد بشأن انتقاله يسمعه فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون وجود أي تواصل رسمي معه أو مع وكيله أحمد يحيى.

وأضاف لاعب إنبي أن قراره في المرحلة المقبلة سيكون مبنيًا على المشاركة بشكل أساسي، موضحًا أنه لا يرغب في الانتقال إلى نادٍ كبير من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء، خاصة أنه يسعى للتواجد باستمرار داخل الملعب من أجل تطوير مستواه الفني.

وأشار اللاعب إلى أن حلمه الأكبر يتمثل في الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة المستمرة هي الطريق الأساسي لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي مستقبلًا.

واختتم حامد عبد الله تصريحاته بالتأكيد أن الاحتراف خارج مصر يمثل خطوة مهمة وطموحًا كبيرًا بالنسبة له، متمنيًا تحقيق حلم ارتداء قميص منتخب مصر خلال السنوات المقبلة