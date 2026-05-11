أعدت حساباتي.. شوبير يكشف تفاصيل مثيرة عن قرارات حكم نهائي الكونفدرالية

أعاد الإعلامي أحمد شوبير تقييمه لأداء حكم مباراة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك خلال برنامجه “الناظر”، بعد تلقيه اعتراضات من جانب جماهير الزمالك على تصريحاته السابقة.

تصريحات شوبير

وقال شوبير إنه بعد مراجعة ما حدث في اللقاء وإعادة النظر في بعض الحالات التحكيمية، توصل إلى أن هناك ركلة جزاء لم تُحتسب لصالح الونش، موضحًا أنها كانت من الممكن احتسابها دون اعتراض كبير من أي طرف إذا تم احتسابها في وقتها.

وأضاف أنه يرى أيضًا أن ركلة الجزاء الخاصة بحسام عبد المجيد صحيحة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن بعض المقربين منه من جماهير الزمالك أكدوا له صحتها رغم عدم الرغبة في الاعتراف بذلك بشكل صريح.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم قدم أداءً جيدًا خلال المباراة، معتبرًا أنه كان من أبرز عناصر اللقاء، ولم يتسبب في ظلم واضح لفريق الزمالك خلال المواجهة.