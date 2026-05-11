موقف محمد عبد المنعم.. الأهلي يترقب واللاعب يتمسك بأوروبا

كشف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامج الناظر أن مستقبل محمد عبد المنعم لا يزال غامضًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها مع نادي نيس عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أن النادي الأهلي يراقب الموقف باهتمام كبير.

وأوضح شوبير خلال برنامج الناظر أن هناك رغبة حقيقية داخل الأهلي لاستعادة خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل احتياج الفريق لعناصر دفاعية قوية تمتلك الخبرات القارية والدولية، إلا أن رغبة عبد المنعم الحالية تتمثل في الاستمرار داخل أوروبا وعدم العودة للدوري المصري في الوقت الحالي.

وأضاف أن وجهات النظر بين الطرفين لم تلتقِ حتى الآن، حيث يتمسك اللاعب بحلمه الأوروبي، بينما يترقب الأهلي أي تطورات قد تفتح الباب أمام عودته، مؤكدًا أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية جارية بين الطرفين حتى هذه اللحظة.

الأهلي يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

وفي سياق آخر، أكد نقلًا عن مصدر وصفه بـ”الهام جدًا” داخل النادي الأهلي، أن اسم مصطفى محمد لم يُطرح مطلقًا على طاولة التعاقدات داخل القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لا تفكر حاليًا في ضم اللاعب، كما أنه لا توجد أي رغبة داخل النادي للتعاقد مع لاعبين سبق لهم تمثيل الزمالك خلال المرحلة المقبلة، لينهي بذلك الجدل المتردد حول إمكانية انتقال مهاجم نانت إلى الأهلي.

إمام عاشور مستمر مع الأهلي ورسالة خاصة لآدم وطني

وتحدث شوبير أيضًا عن الجدل الدائر حول مستقبل إمام عاشور، بعد تصريحات الإعلامي آدم وطني بشأن رغبة اللاعب في الرحيل.

وأكد أن الحديث عن رحيل إمام عاشور بهذه السهولة غير منطقي، خاصة أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع الأهلي لمدة موسمين، موضحًا أن أي خطوة تخص مستقبله لن تتم إلا من خلال عرض رسمي مناسب يتم عرضه على إدارة النادي.

وشدد شوبير على أن إمام عاشور أبدى ترحيبه الكامل بتمديد عقده مع الأهلي، كما أكد رغبته في الاستمرار داخل الفريق وعدم ممانعته في تجديد تعاقده، مضيفًا: “هذا الكلام على مسئوليتي الشخصية”