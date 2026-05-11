خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس غضب الدنماركي ييس توروب داخل النادي الأهلي، وتفاصيل التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا خلال المؤتمر الصحفي الأخير، في ظل ملف التعاقدات.



وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "السبب وراء خروج ييس توروب من حالة الصمت وإدلائه بتصريحات إعلامية خلال المؤتمر الصحفي الأخير، فيما يخص ملف التعاقدات، يعود إلى أن الأهلي أرسل له عن طريق وكيلين (أحدهما عربي والآخر أجنبي) طلبًا بفسخ التعاقد، مع مناقشة الأمر عقب انتهاء مباراة المصري مباشرة، وعدم الانتظار حتى 30 يونيو المقبل".



وأضاف: "الأهلي يرغب في استغلال هذه الفترة للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، وهو ما لا يمكن إتمامه قبل إنهاء التعاقد مع توروب".



وتابع: "عرض الأهلي على توروب الحصول على راتب شهري مايو ويونيو كاملين، مع منحه تكريمًا مناسبًا لتوديع مصر، بالإضافة إلى الحصول على 3 أشهر وفقًا للعقد، بإجمالي 4 أشهر بعد إضافة الشهر الأخير، مقابل الرحيل عقب مباراة المصري".



وأشار إلى أن "ييس توروب دخل في حالة من الغضب بسبب ما نُقل له من مقربين حول تداول إعلامي يفيد بأن عادل مصطفى قد يدير مباراة الزمالك دون علمه أو بشكل غير دقيق".



وأتم: "من المقرر عقد جلسة مع توروب ووكلائه بعد نهاية الدوري أو خلال الأسبوع الجاري، حيث تُجرى محاولات لإنهاء التعاقد بشكل يليق بالطرفين".