سينتيا خليفة تنتج فيلم أمريكي مصري.. وتشارك أحمد السقا وفرنش مونتانا بطولته

تواصل الفنانة سينتيا خليفة توسيع حضورها داخل السوق العالمي، بعدما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم أجنبي ضخم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تخوض من خلاله أولى تجاربها الإنتاجية، ويجمع عددًا من الأسماء العربية والعالمية، أبرزهم أحمد السقا، ومغني الراب العالمي French Montana، إلى جانب أحمد مجدي.



وأكدت سينتيا أن هذه التجربة تمثل بالنسبة لها خطوة مهمة ليس فقط على المستوى الفني، ولكن أيضًا لدعم صناعة السينما في مصر، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على تصوير العمل داخل مصر، لإبراز الإمكانيات الإنتاجية الكبيرة الموجودة، والمساهمة في استقطاب أعمال ونجوم عالميين للتصوير داخل البلاد.

وكانت سينتيا قد عادت مؤخرًا من العاصمة البريطانية لندن، بعدما انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مونتاج أول تجربة إخراجية لها في فيلم سينمائي عالمي، عبر فيلم "Borderline"، الذي تخوض أيضا بطولته مع Lucien Laviscount نجم مسلسل Emily in Paris. يجمع بين الإثارة والأكشن والخيال العلمي، والمقرر عرضه قريبا.



وتتزامن تحركات سينتيا خليفة العالمية مع نجاحها في تثبيت حضورها داخل مصر مؤخرًا، من خلال مشاركتها في أعمال بارزة مثل وننسى اللي كان مع ياسمين عبد العزيز، وفرصة أخيرة مع طارق لطفي ومحمود حميدة، إلى جانب مسلسل ابن النادي مع أحمد فهمي، وفيلم بيج رامي مع رامز جلال، والمقرر طرحه قريبًا، ما يعكس توازنها بين النجومية المحلية والانطلاقة العالمية.