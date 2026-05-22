سقوط أخطر نصاب استولى على أموال الشباب لتوفير فرص عمل في الغربية

نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم"على خلاف الحقيقة" لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.