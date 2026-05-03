أوبك+ تعلن زيادة انتاج النفط بـ188 ألف برميل بداية من يوينو المقبل

أعلنت مجموعة "أوبك +" اليوم "الأحد" زيادة إنتاج النفط بدءا من شهر يونيو المقبل؛ لدعم استقرار سوق النفط العالمي.

واتفقت المجموعة المكونة من ست دول على أنها سترفع إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارا من شهر يونيو المقبل، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، حسبما ذكرت أوبك+ في بيان صحفي بعد اجتماع عبر الإنترنت.

يُشار إلى أن الزيادة هي نفسها التي تم الاتفاق عليها لشهر مايو الجاري باستثناء حصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي غادرت المجموعة في مطلع مايو الجاري.

ويأتي هذا القرار في خطوة تظهر استعداد المجموعة لزيادة إمدادات النفط بمجرد توقف الحرب الإيرانية-الأمريكية وإعادة فتح مضيق هرمز.