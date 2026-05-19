الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

في بنك واحد فقط.. الدولار يهبط تحت الـ 53 جنيها الآن

آية الجارحي

تراجع سعر الدولار دون مستوى الـ 53 جنيها في بمك واحد فقط وهو بنك الامارات دبي، حيث سجل سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.97 جنيه للشراء و53.07جنيه للبيع.

وفي باقي البنوك ظلت مرتفعه، عن مستوى ال 53 جنيها في البنوك العاملة في مصر.

سعر صرف الدولار اليوم  

مصرف أبوظبي الإسلامي 53.29 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار في  بنك نكست 53.27 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع

وفي بنك الشركة المصرفية سجل الدولار 53.09 جنيه للشراء و 53.19 جنيه للبيع

ووصل سعر البنك الأهلي الكويتي 53.08 جنيه للشراء و 53.13 جنيه للبيع

وفي  بنك الإسكندرية سجل 53.08 جنيه للشراء و  53.18 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار في  بنك التعمير والإسكان 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في ميد بنك 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار الان 

وفي بنك  HSBCو وصل إلى 53.07 جنيه للشراء و  53.17 جنيه للبيع

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.07 جنيه للشراء – 53.17 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي A53.0 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وفي بنك مصر سجل 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

بلغ سعر البنك المصري الخليجي 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

ووصل في بنك التنمية الصناعية 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

وفي بنك قناة السويس سجل 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.07 جنيه للشراء و  53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه 

ووصل الدولار الي53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع العربي الأفريقي الدولي (AAIB):

وفي بنك أبوظبي الأول (FABMISR) وصل الدولار في 53.07 جنيه للشراء و 53.17 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار بنك بيت التمويل الكويتي 

53.06 جنيه للشراء و  53.16 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك التجاري الدولي (CIB)

53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار البنك العقاري المصري العربي

53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك كريدي أجريكول 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك أبوظبي التجاري 

53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك البركة

53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع

