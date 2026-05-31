إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

قصة احتيال صادمة.. أميرة مزيفة تستولي على ملايين في دبي

رنا أشرف

كشفت شرطة دبي تفاصيل جريمة احتيال محكمة نفذتها شبكة إجرامية مكونة من 8 أشخاص، تمكنت من الاستيلاء على عود فاخر تقدر قيمته بنحو 12 مليون درهم إماراتي، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في استعادة المسروقات خلال ساعات قليلة من وقوع الحادثة.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات، تمكنت فرق البحث والتحري من ضبط أربعة متهمين واستعادة العود المسروق بحوزتهم، فيما تم إصدار نشرة حمراء بحق أربعة متهمين آخرين غادروا الدولة عقب تنفيذ الجريمة، من بينهم امرأة أدت دور أميرة مزعومة ضمن الخطة الاحتيالية.

خطة احتيالية محكمة

وبحسب التحقيقات، بدأت الواقعة عندما تواصل اثنان من أفراد العصابة مع تاجر متخصص في بيع العود الفاخر، وأخبراه بأن شخصية أميرية بارزة تعتزم زيارة دبي وترغب في شراء كمية كبيرة من العود مقابل مبلغ مالي ضخم، ما دفع التاجر إلى التعامل مع العرض باعتباره فرصة تجارية مهمة.

ولإضفاء مزيد من المصداقية على الرواية، عمد أفراد الشبكة إلى استئجار فيلا فاخرة وتجهيزها لاستقبال التاجر، كما وفروا حراسًا ومظاهر استقبال رسمية، إلى جانب تنظيم مأدبة عشاء فاخرة أوحت بوجود شخصية رفيعة المستوى وراء الصفقة المرتقبة.

استبدال العود بأخشاب عادية

وخلال اللقاء، نجح أفراد العصابة في تنفيذ خطتهم دون إثارة شكوك التاجر، حيث استغلوا أجواء الاجتماع واستبدلوا العود الفاخر الذي أحضره بأخشاب عادية وضعت داخل الحقائب بطريقة احترافية، قبل أن يغادروا بالمضبوطات الثمينة.

تحرك أمني سريع

من جانبها، أكدت شرطة دبي أن فرقها المختصة تمكنت من كشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين خلال أقل من 12 ساعة من تلقي البلاغ، ما أسفر عن استعادة العود المسروق وضبط عدد من المتهمين.

وأشارت السلطات إلى أن الجهود لا تزال مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة بقية أفراد الشبكة الهاربين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة جاهزية أجهزتها الأمنية للتعامل السريع مع الجرائم المنظمة وحماية حقوق الأفراد والممتلكات.

