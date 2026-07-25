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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فضيحة مقابض تسلا تجبر شركات السيارات العالمية على تغيير تصميماتها

تسلا
تسلا
عزة عاطف

أحدثت التصاميم الحديثة لأكر ومقابض الأبواب الإلكترونية، المعتمدة على الأزرار الكهربائية جدلًا واسعًا في قطاع السيارات، بعد أن رُوّج لها كرمز للتطور والجماليات الانسيابية. 

ورغم إسهامها في تحسين المظهر الخارجي، إلا أن المخاوف المرتبطة بسلامة الركاب في حالات الطوارئ دفعت الهيئة الوطنية للأمن والسلامة على الطرق السريعة في أمريكا (NHTSA) لاتخاذ قرارات حاسمة قد تعيد تشكيل معايير السلامة لجميع السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة.

رفض عريضة التحقيق الخاصة بطراز موديل 3

رفضت هيئة السلامة الأمريكية طلبًا رسميًا لفتح تحقيق عيوب مصنعية في آليات الفتح اليدوي لـ 179031 سيارة من طراز تيسلا موديل 3 لعام 2022. 

وجاء التحرك بناءً على عريضة تقدم بها أحد ملاك السيارات تعرض لحادث اصطدام أدى لقطع التيار الكهربائي واشتعال حريق؛ مما منعه من فتح الأبواب إلكترونيًا وصعوبة العثور على المقبض اليدوي الميكانيكي، وهو ما اضطره للخروج عبر نافذة المقعد الخلفي. 

وأوضحت الهيئة، أن عدم تسجيل سوى شكوى واحدة لا يبرر فتح تحقيق عيب منفصل، إلا أن الأزمة كشفت غياب معايير وسم ووضوح لمقابض الطوارئ اليدوية.

صياغة تشريعات اتحادية جديدة للسلامة في حالات الطوارئ

أعلنت هيئة NHTSA أنها ستبدأ رسميًا في صياغة لوائح اتحادية شاملة تُلزم كافة صانعي السيارات بوضع أنظمة فتح طوارئ واضحة وسهلة الوصول داخل جميع السيارات المستقبلية. 

وتركز القواعد الجديدة المرتقبة على فرض علامات توضيحية بارزة وم مواقع موحدة لمقابض الأبواب الميكانيكية، لتجنب احتجاز الركاب عند انقطاع الطاقة عن البطارية الرئيسية أو حوادث الاصطدام.

التوازن بين التصميم العصري وسرعة الخروج الآمن

تشير التقديرات إلى أن عملية اعتماد اللوائح الجديدة ستستغرق وقتًا نتيجة استطلاع آراء المصنعين والجمهور قبل تطبيقها رسميًا. 

وفي المقابل، تتجه شركات السيارات إلى إعادة تحديث تصاميم المقابض لدمج المكونات الكهربائية والميكانيكية في حركة واحدة؛ لضمان تجربة استخدام عصرية وسريعة دون المساس بسلامة خروج الركاب ورجال الإنقاذ في الأوقات الحرجة.

تسلا مقابض أبواب تسلا مقابض الأبواب الإلكترونية تسلا موديل 3

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