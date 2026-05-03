موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مرحلة تتويج الدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في ظل اشتعال المنافسة على اللقب.

ويدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصارين متتاليين بثلاثية أمام الأهلي وإنبي، ما عزز من حظوظه في مواصلة الضغط على المتصدر الزمالك، انتظارًا لأي تعثر قد يعيد ترتيب أوراق الصدارة في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريق السماوي الساعي للبقاء في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه المواجهة في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات لدى الفريقين.