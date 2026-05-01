بثلاثية مقابل هدفين .. بيراميدز يحقق الفوز أمام إنبي

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز أمام إنبي بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

واحرز أقطاي عبدالله هدف التقدم لفريق إنبي في الدقيقة 10 من زمن اللقاء، ثم تعادل بيراميدز عن طريق عودة الفاخوري في الدقيقة 17 ثم احرز مصطفى زيكو الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 38 نجح علي محمود من أحراز هدف التعادل لفريق إنبي من ركلة جزاء.

ونجح مصطفى زيكو من أحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 45+2.

وبهذه النتيجة احتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة بينما احتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة