تعليق مثير من بيراميدز عقب ثلاثية الأهلي في الزمالك

أثار نادي بيراميدز حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة في قمة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على «فيسبوك» صورة للاعب مصطفى زيكو، مرفقة بتعليق: «سهلة.. أهي»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، في ظل اشتعال المنافسة على صدارة الدوري هذا الموسم.

مباراة القمة

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.