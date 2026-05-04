ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران نفذت هجمات استهدفت سفناً تابعة لدول لا ترتبط بـ"مشروع الحرية" المتعلق بحركة الملاحة البحرية.

وأوضح ترامب- في منشور على منصة "تروث سوشيال"- أن من بين السفن المستهدفة سفينة شحن كورية جنوبية، مشيراً إلى أنه "ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى المهمة"، في إشارة إلى توسيع نطاق التحالف الدولي المعني بأمن الملاحة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن القوات المشاركة في العملية تمكنت من إسقاط سبعة زوارق صغيرة، وصفها بأنها "سريعة"، مضيفاً: "هذا كل ما تبقى لديهم"، في إشارة إلى القدرات البحرية الإيرانية المستخدمة في هذه الهجمات.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة، أشار ترامب إلى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار إضافية للسفن العابرة في المضيق حتى هذه اللحظة، باستثناء الحادث المرتبط بالسفينة الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن يعقد كل من وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين مؤتمراً صحفياً صباح الغد، لعرض مزيد من التفاصيل حول التطورات الأخيرة والإجراءات المتخذة في إطار العملية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية الحيوية، وسط دعوات دولية لضمان أمن الملاحة ومنع أي تصعيد قد يؤثر على حركة التجارة العالمية.