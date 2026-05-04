حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إبادة قواتها إذا حاولت استهداف السفن الأمريكية التي تُرشد السفن عبر مضيق هرمز.
وقال ترامب - خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية - إنه يرى مسارين للمضي قدمًا في حربه: إما التوصل إلى اتفاق حسن النية أو استئناف العمليات العسكرية.
وأضاف ترامب أن الإيرانيين أصبحوا "أكثر مرونة" من ذي قبل.
ترامب يحذر من إبادة قوات إيران إذا استهدفت السفن الأمريكية قرب مضيق هرمز
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إبادة قواتها إذا حاولت استهداف السفن الأمريكية التي تُرشد السفن عبر مضيق هرمز.