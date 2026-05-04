ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأضاف ترامب أنه يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران.

وأشار ترامب إلى أن زيارته إلى بكين ستكون مهمة وأتطلع للقاء رئيس الصين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الرئيس ترامب، أن إيران نفذت هجمات استهدفت سفناً تابعة لدول لا ترتبط بـ"مشروع الحرية" المتعلق بحركة الملاحة البحرية.

وأوضح ترامب- في منشور على منصة "تروث سوشيال"- أن من بين السفن المستهدفة سفينة شحن كورية جنوبية، مشيراً إلى أنه "ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى المهمة"، في إشارة إلى توسيع نطاق التحالف الدولي المعني بأمن الملاحة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن القوات المشاركة في العملية تمكنت من إسقاط سبعة زوارق صغيرة، وصفها بأنها "سريعة"، مضيفاً: "هذا كل ما تبقى لديهم"، في إشارة إلى القدرات البحرية الإيرانية المستخدمة في هذه الهجمات.