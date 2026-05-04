12 صاروخا باليستيا و 3 كروز و 4 طائرات مسيرة.. الإمارات تعلن حصيلة هجمات إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين أنها تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة أطلقتها إيران.

هجمات إيران ضد الإمارات

اشتعلت المواجهة مجددا بين إيران والولايات المتحدة، بعدما استأنفت طهران الهجمات ضد السفن الأمريكية إلى جانب إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الإمارات؛ ليهدد الرئيس دونالد ترامب بمحو إيران من على وجه الأرض.

هجمات إيران تشعل الخليج

عادت الأمور للتصعيد بين واشنطن وطهران؛ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مشروع الحرية، والذي يسعى لفتح مضيق هرمز بالقوة، في الوقت الذي تمنع فيه إيران أي سفينة من العبور إلا بالتنسيق معها، وهو الأمر الذي أشعل المواجهة بين الجانبين بعد أسابيع من التهدئة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن "هذه المهمة تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب، وتستهدف توفير الدعم اللازم للسفن التجارية الراغبة في العبور بحرية وأمان عبر هذا الممر الحيوي الذي تمر عبره ربع تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الوقود والأسمدة".