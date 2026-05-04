البرلمان العربي يدين الهجمات البربرية الإيرانية ضد منشآت مدنية بالإمارات

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات السافرة تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتعديًا مرفوضًا على سيادة الدول وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات العربية

وشدد "اليماحي" على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إدانة هذه الاعتداءات الغادرة ووقفها فورًا، واتخاذ مواقف حازمة تضمن عدم تكرارها، لما تمثله من تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، كما تؤكد مجددًا تعمد إيران لانتهاك كافة مبادئ وقواعد حسن الجوار.

وأعرب "اليماحي" عن تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكدًا أن أمن دولة الإمارات هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

