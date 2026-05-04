بوتين: هدنة مع أوكرانيا يومي 8 و 9 مايو.. ورد ساحق على أي خروقات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن وقف إطلاق النار لمدة يومين في النزاع مع أوكرانيا، وهما يومي 8 و9 مايو؛ إحياءً لذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الدفاع الروسية، أنها تُعوّل على التزام الجانب الأوكراني بالوقف، وأن روسيا ستشنّ ضربة صاروخية انتقامية واسعة النطاق على مركز كييف؛ إذا حاولت أوكرانيا تعطيل احتفالات يوم النصر.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "على الرغم من الإمكانيات المتاحة لدينا؛ فقد امتنعت روسيا سابقاً عن القيام بمثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية"، مضيفةً أنها مستعدة للتحرك؛ إذا لم يُحترم وقف إطلاق النار.

وحذرت موسكو، سكان كييف المدنيين، وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بضرورة مغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن.