مسئول عسكري إيراني: أحداث الفجيرة نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي

زعم مسئول عسكري إيراني، أن ما حدث من هجوم إيراني اليوم على مدينة الفجيرة الإماراتية؛ جاء نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي لخلق ممر للعبور غير القانوني للسفن، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء.

وتسبب الهجوم الإيراني اليوم، في إصابة 3 أشخاص يحملون الجنسية الهندية، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

واشتعلت المواجهة مجددا بين إيران والولايات المتحدة؛ بعدما استأنفت طهران الهجمات ضد السفن الأمريكية إلى جانب إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الإمارات؛ ليهدد الرئيس دونالد ترامب بمحو إيران من على وجه الأرض.

الأمور عادت للتصعيد بين واشنطن وطهران؛ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مشروع الحرية، والذي يسعى لفتح مضيق هرمز بالقوة، في الوقت الذي تمنع فيه إيران أي سفينة من العبور إلا بالتنسيق معها، وهو الأمر الذي أشعل المواجهة بين الجانبين بعد أسابيع من التهدئة.